فوجئ عدد من السوريين المقدمين أوراقهم للحصول على جواز السفر العادي، بتأجيل دورهم المحدد بعد فترات بعيدة أصلا من دون تبيان سبب واضح ذلك.



وبحسب ما نقل موقع «أثر برس» يقول أحد المواطنين إن موعد تسلّمه جواز السفر كان في 29 ديسمبر من هذا العام بعد بعد اكثر من ستة أشهر، «ثم تأجل لـ 29 فبراير 2024».



ويؤكد آخر الفكرة نفسها قائلا: كان موعد تسلمي للجواز بتاريخ 30 سبتمبر من العام الحالي، ولكن عندما تفقدت تطبيق خدمة المواطن فوجئت بوصول رسالة تفيد بتأجيل الموعد لمدة شهرين إلى 30 نوفمبر 2023.



ويرجح أصحاب مكاتب سياحية بحسب الموقع أن التأجيل سببه نقص المواد الخام الخاصة بجوازات السفر وهي مشكلة تواجه إصدارها منذ مدة طويلة تدفع الراغبين بالحصول على الجواز للانتظار لعدة اشهر وقد تتجاوز السنة، بينما يرى آخرون أن هناك احتمالا لرفع الرسوم مع ارتفاع أسعار الصرف.



يذكر أن رسم جواز السفر الفوري داخل سورية مليون وخمسة آلاف ليرة سورية، علما أن هذه الخدمة تقدم بغض النظر عن حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر ويسلم الجواز لصاحب العلاقة باليوم نفسه.



وبحسب الرسوم المحددة على المنصة الخاصة بوزارة الخارجية لتقديم خدمة الجواز فإن تكلفة تجديد الجواز أو إصداره لأول مرة تقدر بـ 300 دولار، أما الرسوم المحددة لخدمة إصدار جواز سفر لأول مرة مستعجل 800 دولار، وخدمة تجديد جواز السفر مستعجل 800 دولار أيضا، يضاف إليه مبلغ عمولات التوصيل بشركات الشحن إلى العنوان المحدد.