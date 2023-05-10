مفرح الشمري



على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2023 في إدارة شؤون الانتخاب من خلال تجهيز قاعة لممثلي وسائل الاعلام بجانب ادارة الانتخابات مجهزة بكل الوسائل لإتاحة الفرصة للمرشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية وتمكين وسائل الإعلام المرخصة من أداء مهامها المهنية على أكمل وجه داخل هذه القاعة مع السماح لمصوري تلك الوسائل التواجد خارجها لالتقاط الصور خلال دخول وخروج المرشحين الى مبنى ادارة شؤون الانتخاب وذلك بعد السياج الذي تم وضعه لمنع التجمهر امام الادارة، ولكن هناك بعض المواقع الاخبارية ممثلوها «يعشقون» التجمهر خارج القاعة المخصصة للاعلام وتوجيه بعض الاسئلة للمرشحين بطريقة استفزازية وغير حضارية ومنها سابقة لأوانها لأنها في علم الغيب!



لذلك اتمنى من ممثلي تلك المواقع ان يحترموا الجهود المبذولة من «الاعلام» و«الداخلية» لإراحتهم وان يراجعوا انفسهم كثيرا في التجمهر خارج القاعة حتى لا يطبق عليهم القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023.



بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة 2023 من خلال تقديم محتوى إعلامي مناسب بحيث لا يسيء للعملية الانتخابية ولا يسيء للإعلاميين بشكل عام..



فهل من مجيب؟!