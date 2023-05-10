عبدالحميد الخطيب



رغم أنه يعرض خارج سباق رمضان، إلا أن مسلسل «ملح وسمرة» يحقق نجاحا جماهيريا واسعا منذ عرض أولى حلقاته على شاشة «MBC1» ومنصة «شاهد»، واللافت فيه هو الثنائية المتميزة، المتفاهمة، المنسجمة، بين النجمة هدى حسين وشقيقتها النجمة سحر حسين، حيث تتباريان في أدائهما التمثيلي، وهما تمتلكان خبرة طويلة في العمل الفني «وكسرا» التقليدية التي نعرفها عن الثنائيات الفنية، ونصدقهما في كل موقف تمران به.



يتبع العمل أهمية المظهر الخارجي في حياتنا، ثمة من يراه هامشيا فيتجاهله مركزا على المضمون، وثمة من يضعه في المقدمة، ويراه وسيلة لتحقيق غايات كثيرة فتكون له الأولوية، فأحداثه تغوص في حياة هند (هدى حسين) وهي سيدة خمسينية مجتهدة في عملها كممرضة في المستوصف، ولها شعبية واسعة وسط العاملين معها وتقدير كبير من المرضى، إثر عملها كممرضة لأكثر من 30 عاما، تحولت بعدها إلى رئيسة قسم التمريض في المركز، وفي نفس الوقت هي متزوجة من أنور (جمال الردهان) ناظر المدرسة العصامي الذي استطاع استثمار ورث والده بشراء بناية واستثمار مدخولها، الحب الصادق بين الزوجين، جعله نموذجا يحتذى به من الجميع وأولهم أولادهم الأربعة، ولكل من هؤلاء قصته وحكايته.



العمل عبارة عن دراما تطرح قضايا اجتماعية جريئة، تتوجه إلى أفراد الأسرة بالكامل، فيها أناقة كتابة د.حمد الرومي وعمقها، وتحمل تميز الإخراج وإبداعه لعلي العلي، بحسب ما قالته هدى حسين في تصريحات لها عن المسلسل، ناهيكم عن الأداء المتميز للفنانين المشاركين: فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، مشاري المجيبل، نوف السلطان، سعاد الحسيني، عبدالله البلوشي وآخرين، والذين يقدمون أداء تمثيليا بارعا.