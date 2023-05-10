

أحمد الفضلي



أعربت الفنانة والمذيعة البحرينية فيّ الشرقاوي عن بالغ سعادتها في العمل بإذاعة الكويت من خلال المشاركة في تقديم البرنامج الإذاعي «أمسياتنا» الذي يبث يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 إلى الساعة 11 مساء عبر أثير إذاعة الكويت.



وذكرت الشرقاوي أن سعادتها في هذا البرنامج ترجع لعدة أمور، منها انه يتناسب مع ميولها وحبها للبرامج الشعرية كونها شاعرة وابنة شاعر وشاعرة هما الأشهر في البحرين، غير أن البرنامج يجمعها بطاقم عمل رائع، حيث يشاركها في التقديم خالد المحسن ويعد البرنامج فايز الزعل ويتصدى لإخراجه مشعل العميرة.



وعن محتوى البرنامج وفقراته، أفادت الشرقاوي، من خلال حديثها لـ «الأنباء»، بأن البرنامج يبث عبر البرنامج العام ويختص بكل ما يتعلق بالشعر من حوارات مع شعراء وعرض قصائد جديدة لمختلف شعراء الكويت والخليج، بالإضافة إلى رصد الفعاليات الشعرية، مشيرة الى أن هذا النوع من البرامج في حال طبق بشكل احترافي يحصد نجاحا كبيرا، وهذا ما نسعى إليه حاليا كفريق عمل البرنامج.



وأوضحت أن البرنامج يعد ثاني تجاربها في التقديم الإذاعي بإذاعة الكويت، حيث سبق أن شاركت في تقديم أكثر من برنامج حواري.



وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، ذكرت الشرقاوي أن لديها عددا من النصوص الخاصة بأعمال فنية لا تزال في مرحلة قراءتها لاختيار الأفضل من بينها الإطلالة من خلاله في الأيام المقبلة.