القاهرة - محمد صلاح



تحدثت الفنانة ليلى علوي عن أهمية الأمومة بالنسبة لها، وقالت: «أهم دور في حياة المرأة هو دور الأم، حتى الستات اللي ماتجوزوش أو ربنا لم يرزقهم بأولاد يقدروا يشعروا بالأمومة من خلال صحابهم وأولاد في عيلتهم، وأنا كامرأة وفنانة دوري كأم أهم بكثير من دوري كممثلة».



وكشفت ليلى، في تصريحات على هامش تكريمها في مهرجان «هوليوود للفيلم العربي»، عن سبب غيابها عن موسم مسلسلات رمضان، قائلة: «غيابي كان بسبب أنني لم أجد سيناريو مناسبا لي، وكنت مشغولة بالسينما وفيلم شوجر دادي».



ومن المقرر طرح الفيلم رسميا 24 الجاري، ويشاركها البطولة عدد من نجوم الكوميديا والشباب، من أبرزهم: بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسا على عقب، ويعد امتدادا لفيلمها السابق «ماما حامل» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.