

بعد تأكيد مشاركتها في بطولة أول فيلم مصري عن «الأبطال الخارقين»، كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رشاقتها، بصورة جديدة من داخل صالة التدريبات البدنية، ووجهت لكل متابعيها رسالة أشادت فيها برياضة «اليوجا»، وقالت إن ممارستها بشكل منتظم أسهمت في «إنقاذ جسدها».



واستأنفت ياسمين مؤخرا، حسب موقع «سيدتي نت»، تصوير مشاهدها في فيلم «أبو نسب»، الذي يعد التعاون الثالث لها مع الفنان محمد إمام، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، وبمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد لطفي، وهالة فاخر.



وتجسد صبري ضمن أحداث الفيلم شخصية «لايف كوتش»، ومن المخطط طرح الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك أو إجازة نهاية العام الدراسي، وهو التعاون الثالث لها مع محمد إمام بعدما قدما معا فيلمي «جحيم في الهند»، إخراج معتز التوني عام 2016، و«ليلة هنا وسرور» إخراج حسين المنباوي والذي تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



وتستعد ياسمين أيضا لاستئناف تصوير دورها في فيلم «البعبع» الذي يجمعها بأمير كرارة للمرة الأولى، والذي تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشغال بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم: باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، عباس أبوالحسن، والعمل تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.



وفي سياق متصل، تعاقدت ياسمين صبري على بطولة فيلم «دليلة» مع المخرج بيتر ميمي، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.