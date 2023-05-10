

في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول «أليسون» والتي تنهار حياتها بعد تورطها في حادث مميت.



الفيلم من إخراج وتأليف زاك براف، بطولة: فلورنس بيو، مورغان فريمان، سيليست أوكونور، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 18 الجاري.



From Black



يدور الفيلم حول مدمنة مخدرات في رحلة التعافي تعاني من الاكتئاب والشعور بالذنب بعد اختفاء ابنها الصغير، وتمر بتجربة غريبة ومرعبة على أمل معرفة ما حدث. الفيلم من إخراج وتأليف: توماس مارتشيزي، بمساعدة المؤلف: جيسوب فلاور، بطولة: آنا كامب، جون أليس، جينيفر لافلور، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 18 الجاري.





