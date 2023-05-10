

يظهر اللاعبون بشكل دائم لألعاب الفيديو مهارات اتخاذ قرارات حسية فائقة ونشاطا محسنا في مناطق رئيسية من الدماغ مقارنة بغير اللاعبين وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثو جامعة ولاية جورجيا. قال المؤلفون الذين استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI) في الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون أداة مفيدة للتدريب على اتخاذ القرار الإدراكي.



وقال أستاذ علم الفلك ومعهد علم الأعصاب بجامعة ولاية جورجيا موكيش دهامالا: «يتم لعب ألعاب الفيديو من قبل الغالبية العظمى من شبابنا لأكثر من ثلاث ساعات كل أسبوع، ولكن الآثار المفيدة على قدرات اتخاذ القرار والدماغ غير معروفة تماما».



واضاف: «يقدم عملنا بعض الإجابات عن ذلك، يمكن استخدام ألعاب الفيديو بشكل فعال للتدريب على سبيل المثال، التدريب الفعال على اتخاذ القرار والتدخلات العلاجية، بمجرد تحديد شبكات الدماغ ذات الصلة».



وجدت الدراسة أن لاعبي ألعاب الفيديو كانوا أسرع وأكثر دقة في ردودهم، ووجد تحليل فحوصات الدماغ الناتجة أن الاختلافات كانت مرتبطة بالنشاط المعزز في أجزاء معينة من الدماغ.



وكتب المؤلفون: «تشير هذه النتائج إلى أن لعب ألعاب الفيديو يحتمل أن يعزز العديد من العمليات الفرعية للإحساس والإدراك ورسم الخرائط للعمل لتحسين مهارات اتخاذ القرار، تبدأ هذه النتائج في إلقاء الضوء على كيفية قيام ألعاب الفيديو بتغيير الدماغ من أجل تحسين أداء المهام وآثارها المحتملة لزيادة النشاط الخاص بمهمة محددة».



وتشير الدراسة أيضا إلى عدم وجود مقايضة بين سرعة الاستجابة ودقتها، حيث كان لاعبو ألعاب الفيديو أفضل في كلا المقياسين، وكتب المؤلفون: «هذا النقص في مقايضة السرعة والدقة من شأنه أن يشير إلى ممارسة ألعاب الفيديو كمرشح جيد للتدريب المعرفي من حيث صلته باتخاذ القرار».

المصدر: «medicalxpress»