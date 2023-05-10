هادي العنزي



أطاح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات بنظيره العربي من الدور الأول لكأس الاتحاد، بعدما تغلب عليه 95-85 في مواجهة الدور التمهيدي التي جمعت الفريقين مساء أمس، على صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر، ليضرب الصليبخات موعدا مع نظيره اليرموك في ربع نهائي الكأس.



وقد جاءت المواجهة متكافئة بدرجة كبيرة بين الفريقين، وتمكن المدرب الوطني فهد برجس من قيادة فريقه إلى تحقيق الفوز، بعدما تألق أغلب عناصر الفريق، خاصة المحترف واش بيرن الذي سجل 26 نقطة للصليبخات.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم آخر مواجهات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، حيث يلتقي القرين مع النصر في الـ 6:00 مساء على صالة نادي الساحل، وتأخذ المواجهة طابعا ثأريا لـ«العنابي» الذي تسبب خصمه في بقائه ضمن فرق دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب عليه بمباراتين متتاليتين في «بلاي أوف» تحديد سادس فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل، فيما يأمل القرين تأكيد أفضليته على خصمه، والذهاب إلى الدور نصف النهائي بجدارة واستحقاق.