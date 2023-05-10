

يعقوب العوضي



زكّت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لهوكي الجليد مرشح الكويت رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي لرئاسة أول اتحاد عربي للعبة لأربع سنوات مقبلة.



وأسفر الاجتماع الذي عقد امس على هامش بطولة كأس العرب الأولى للعبة المتواصلة حاليا بالكويت عن تزكية الاماراتي جمعه الظاهري نائبا للرئيس عن قارة آسيا وانتخاب المغربي خالد المريني نائبا للرئيس عن قارة افريقيا.



وقرر ممثلو 11 دولة: (السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب اضافة للكويت) اختيار 8 أشخاص لعضوية المجلس ممن لم ينالوا المناصب المذكورة على أن يتم ترشيحهم من قبل بلدانهم في وقت لاحق.



وأكد العجمي في تصريح للصحافيين انه سيسعى مع زملائه بالمجلس للارتقاء باللعبة ودعم اللاعبين العرب الممارسين لها من خلال إقرار أجندة بطولات على مستوى المنتخبات والأندية، مضيفا أن إطلاق هذا الاتحاد سيكون له مردود ايجابي لنشر اللعبة على نطاق واسع على المستوى العربي.



وأوضح ان الاتحاد العربي سيعمل أيضا على دعم كل كوادر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين من خلال عقد دورات خاصة بهم باعتبارهم عناصر مهمة لإنجاح البطولات. إلى ذلك، تأهل منتخب الكويت إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال عقب فوزه أمس الأول على نظيره البحريني بنتيجة 6-4، محققا فوزه الثاني في البطولة. وقدم لاعبو «أزرق الهوكي» مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة المقامة على صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما بقيت البحرين بعد الخسارة عند 3 نقاط. وفي المجموعة نفسها أحيا المنتخب التونسي آماله ببلوغ المربع الذهبي بفوز ثمين على نظيره الجزائري بنتيجة 6-4 بعد مباراة قوية، لتنحصر المنافسة على البطاقة الثانية للتأهل الى نصف النهائي بين تونس والبحرين. وفي منافسات المجموعة الثانية، بلغ منتخبا عمان ولبنان نصف النهائي بعد فوز الأول على السعودية بنتيجة 10-3، في حين تغلب الثاني على منتخب مصر بسباعية نظيفة.