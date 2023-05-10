سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة «استثنائية وضخمة» بعد موسمين باهتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بوكالة فرانس برس أمس.



وكان النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاما يملك العديد من الخيارات بين السعودية، الولايات المتحدة حتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة «البرغوث»، بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي المملوك قطريا. لكن مصدرا في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، قال: «صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل» دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له. وتابع أن: «العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة».



من جهته، أفاد باريس سان جرمان الفرنسي وكالة فرانس برس في شكل منفصل أن عقد بطل العالم لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.



وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي: «لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر».



وكان سان جرمان أوقف أخيرا نجمه المتوج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة الخليجية الثرية.



والإثنين، عاد ميسي الى التدريبات بعدما قدم اعتذارا للنادي وزملائه.



ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير الماضي.



ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.



وأوضح المصدر «الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد».



يرتبط ميسي أصلا بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان موضوع رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية التي أدت الى إيقافه.





«البرغوث»: جائزة لوريوس «تكريم من نوع خاص»



وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فوزه بجائزة لوريوس الرياضية بأنه «تكريم من نوع خاص»، وذلك إثر تتويجه بالجائزة في العاصمة الفرنسية (باريس) كأفضل رياضي في العالم خلال العام.



وكان ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، قد تقاسم الجائزة في عام 2020 مع سائق فورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون، لكنه انفرد بالجائزة في نسخة هذا العام بعد أن قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.



وتوج ميسي بلقب كأس العالم للمرة الأولى خلال مسيرته الحافلة، كما أحرز جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وتسلم الاثنين أيضا جائزة لوريوس لأفضل فريق في العام نيابة عن المنتخب الأرجنتيني خلال حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية.



وقال ميسي (35 عاما) في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هو تكريم من نوع خاص، خاصة أن حفل جوائز لوريوس الرياضية العالمية يقام في باريس هذا العام، المدينة التي رحبت بأسرتي منذ قدومنا إلى هنا في عام2021».



وأضاف «البرغوث»: «أود شكر جميع زملائي، ليس فقط في المنتخب ولكن أيضا في باريس سان جرمان، ما كنت لأحقق هذا بمفردي، وأنا ممتن بأنني تشاركت كل شيء معهم».



وتوجت العداءة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس بجائزة أفضل رياضية في العالم خلال العام، وذلك بعد أن حققت رقما قياسيا بالفوز للمرة الخامسة بذهبية سباق 100 متر في بطولة العالم في عام 2022. وأحرز كريستيان إريكسن لاعب خط وسط مان يونايتد والمنتخب الدنماركي جائزة أفضل عودة خلال العام بعد أن عاد إلى ملاعب كرة القدم رغم حادث انهياره على أرضية الملعب خلال مباراة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بسبب مشكلة في القلب، بينما توج نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على العالم بجائزة أفضل انطلاقة في العام.



ويجري التصويت على جوائز لوريوس من قبل شخصيات رياضية بارزة، هم أعضاء أكاديمية لوريوس.