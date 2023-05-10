

احتدم الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمييرليغ» مع فوز نوتنغهام الصعب على ساوثمبتون 4-3، وذلك في ختام منافسات المرحلة 35.



وتناوب على تسجيل أهداف الفائز النيجيري تايو أوونيي (18 و21) ومورغان غيبس وايت (44 من ركلة جزاء) والبرازيلي دانيلو (73)، وللخاسر الأرجنتيني كارلوس ألكاراس (25) والبديل البرازيلي ليانكو (51) وجيمس وورد براوس (90+6).



بدوره، انعش إيفرتون آماله بالبقاء بفوزه 5-1 على برايتون الساعي إلى مقعد أوروبي للمرة الاولى في تاريخه، محققا فوزه الأول في 8 مباريات وتحديدا منذ أكتوبر الماضي، ليتقدم بفارق نقطتين عن أول الهابطين.



وتناوب على تسجيل خماسية إيفرتون المالي عبدولاي دوكوريه الذي افتتح التسجيل بعد 34 ثانية من صافرة البداية، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 29، والحارس جايسون ستيل خطأ في مرمى فريقه (35) ودوايت ماكنيل (76 و90+6). وسجل هدف الشرف لبرايتون الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (79).



إيطاليا



هبط سمبدوريا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية عقب خسارته أمام مضيفه أودينيزي 0-2 في ختام منافسات المرحلة 34 من الدوري الإيطالي.



وودع سمبدوريا الدرجة الأولى بهدفي الأرجنتيني روبرتو بيريرا (9) والمدافع الدولي المغربي آدم ماسينا (34)، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في قاع الترتيب وتنتفي آماله بالبقاء في «سيري أ» قبل 4 مراحل من النهاية. وتخشى جماهير سمبدوريا الذي تلقى خسارته الـ 23 هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و8 تعادلات، أن يتأزم وضع الفريق أكثر، حيث يعاني من صعوبات مالية دفعت بالإدارة إلى التفاوض مع اللاعبين بسبب تخلفها عن دفع الرواتب لتلافي عقوبة رياضية يمكن أن تؤدي بالفريق إلى درجات أدنى.



وفي مباراتين أخريين، فاز إمبولي على ضيفه ساليرنيتانا 2-1، وتعادل ساسوولو مع ضيفه بولونيا 1-1.