يستعد ميلان الإيطالي خوض أبرز «ديربي» محلي له منذ عقود بمواجهة القطب الثاني لمدينة ميلانو إنتر، حيث يلتقي اثنان من أعرق الأندية الأوروبية اليوم في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



يترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في القارة العجوز، مع الفصل الأول من المواجهة على ملعب «سان سيرو» قبل الثاني في 16 الشهر الجاري إيابا على ملعب «جوزيبي مياتسا»، للحصول على فرصة رفع حصيلة المدينة الإيطالية من الكؤوس الأوروبية إلى 22.



غاب ميلان وإنتر عن ساحة الأبرز أوروبيا بخلاف طرفي المربع الذهبي الثاني الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة في رقم قياسي، ومان سيتي الإنجليزي المتألق في السنوات الاخيرة بفضل مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلا أن مباراة اليوم ستكون فريدة من نوعها من حيث الأجواء وتقام في أحد أكثر ملاعب كرة القدم إثارة.



ويرتبط مصير إنتر وميلان بالمسابقة القارية الأعرق أوروبيا، حيث لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام المقبل على خلفية النتائج المخيبة للآمال في الدوري، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 63 نقطة ويليه الثاني في المركز الخامس بفارق نقطتين، ويتأخر الناديان على بعد أميال عن نابولي المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.



ورغم فترات عدم الاتزان التي مر بها إنتر، إلا أن رجال المدرب سيموني إنزاغي يخوضون المواجهة ضد جارهم اللدود بهجوم فتاك وجرعة ثقة إضافية بعدما فازوا في 5 مباريات تواليا في مختلف المسابقات، سجلوا خلالها 15 هدفا، منها 10 بأقدام مهاجمين، يتقدمهم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد للتألق بعد تراجع مستواه منذ عودته إلى إيطاليا على سبيل الإعارة من تشلسي الانجليزي.



وبخلاف إنتر، يعيش ميلان أيامه الأخيرة على وقع الحالة البدنية لنجمه البرتغالي رافايل لياو الذي أظهر في الأسابيع الأخيرة مدى أهميته في هجوم المدرب ستيفانو بيولي، إلا أنه سقط في فخ الإصابة في فخذه خلال الفوز على لاتسيو 2-0 الأسبوع الماضي.



تشير الأرقام إلى دور لياو، فمن بين ثماني مباريات هذا الموسم غاب عنها لياو بسبب الإصابة أو لم يشارك فيها أساسيا، فاز ميلان بواحدة فقط.