أقال نادي نانت المهدد بالهبوط مدربه أنطوان كومبواريه قبل 4 مراحل من نهاية الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأكد نادي «الكاناري» تعيين مدرب دون 19 عاما بيار أريستوي للإشراف على الفريق الأول ضمن مهمة البقاء في الدرجة الأولى.



ويغادر كومبواريه (59 عاما) فريق نانت بعد نتائج كارثية أدت إلى احتلاله للمركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أوكسير أول الناجين.



وتأتي إقالة كومبواريه بعد أسبوع كارثي شهد تجريد تولوز منافسه نانت من لقبه في الكأس المحلية بفوزه الكبير عليه 5-1 في المباراة النهائية، ليعود ويسقط مجددا أمام بريست وستراسبورغ بالنتيجة ذاتها 0-2 في الدوري ويتأخر عنهما بفارق 3 نقاط.