

القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت جلواك، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الفريق أول توت جلواك سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. وتم خلال اللقاء، التطرق إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.