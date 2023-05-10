قال مركز العجيري العلمي ان اليوم الأربعاء سيشهد بدء حالة قصر الليل وطول النهار في الكويت حتى تصل ساعات النهار إلى 14 ساعة في 21 يونيو المقبل.



وذكر المركز في بيان صحافي، ان حالة قصر الليل التي تبدأ اليوم تستمر في الزيادة وتصبح ملحوظة حتى يوم 21 يونيو المقبل، وهو موعد حدوث المنقلب الصيفي الذي تصل فيه ساعات النهار حينها إلى 14 ساعة. وبين أن د.صالح العجيري، رحمه الله، كان يرصد المنقلب الصيفي، ونوه بالقول «يقصر الليل ويطول النهار خلاله، وتلك الاختلافات تحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي، أما الجنوبي فعكس ذلك».



على صعيد متصل، ذكر المركز أن موسم السرايات ينتهي في 13 مايو الجاري، وهو الموسم الذي يشهد حرارة طقس متقلبة من يوم إلى آخر وتتجاوز فيه الـ40 مئوية.



وتابع أنه بعد انتهاء السرايات تدخل فترة الانتقال، والتي تستمر حتى 5 يونيو المقبل، وتكون بداية للصيف الحقيقي وتصبح درجات الحرارة المرتفعة ملموسة.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من نشاط في الرياح تزيد سرعتها على 60 كلم/ ساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وهطلت أمطار متفرقة ورعدية في بعض المناطق.