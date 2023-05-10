يقدم أكثر من نصف المتأهلين لنهائيات جائزة المخترع الأوروبي 2023، مشاريع ترمي إلى حماية الأرض، منها تحويل النفايات إلى وقود، وتخزين الهيدروجين، وإنتاج بروتينات الحشرات، وابتكار عبوات تكافح هدر الأطعمة.



وأعلنت المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع التي تتخذ من ميونيخ مقرا، لائحة الفرق الـ 12 التي ستتنافس على أربع جوائز تمنح في 4 يوليو في فالنسيا بإسبانيا.



وتكافئ الجوائز «المخترعين والمخترعات الملهمين والمبتكرين، ليس فقط لمساهمتهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، بل أيضا بسبب التأثير الذي يحدثونه واختراعاتهم الحاصلة على براءات اختراع، على الحياة اليومية»، بحسب المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع.



ومن بين المتنافسين العالمان البلجيكيان ميشال دوسيلييه وبيرت سيلز اللذين أنتجا البلاستيك الحيوي بخطوة واحدة، من خلال استخدام أحماض اللاكتيك المشتقة من السكر أو رقائق الخشب.