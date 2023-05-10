آلاء خليفة



ذكر الموجه الفني لمادة اللغة العربية بمنطقة الفروانية التعليمية والمشرف على فريق وزارة التربية المشارك في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية بدر فؤاد الشطي، أن فريق الكويت الممثل لوزارة التربية شارك في البطولة بجدارة رافعا اسم الكويت عاليا، حيث كان أول المتأهلين للتصفيات النهائية في سبتمبر القادم في الدوحة، فقد كان الفريق الوحيد الذي فاز في الجولات الخمس الأولى بدون أي خسارة في التصفيات الأولى للبطولة، ضمن أكثر من 150 متناظرا من 40 دولة حول العالم.



وقد تشكل الفريق من كل من:



الطالب أحمد نواف الحمود ـ مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة، الطالبة جنان جابر الشريف ـ ثانوية طليطلة، الطالب عبدالله محمد الجيماز ـ ثانوية فهد السالم، الطالبة نور سامي العجيل - ثانوية شريفة العوضي.



وكانت المشاركة برعاية ودعم من قطاع التنمية التربوية والأنشطة، ممثلا بالوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الأستاذة: رجاء بوعركي، وبتدريب ومتابعة من فريق مناظرات المدارس.



كما مثل الكويت في لجان تحكيم جولات البطولة كل من:



٭ بدر الشطي، الموجه الفني لمادة اللغة العربية بمنطقة الفروانية التعليمية.



٭ فهد السبيعي، المدرب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



٭ صلاح الدين الكندري، رئيس قسم اللغة العربية بثانوية أحمد شهاب الدين.



٭ مصعب القطان، رئيس قسم اللغة العربية بثانوية ابن العميد.



٭ عبدالعزيز العنزي، المعلم بمدرسة أبو موسى الأشعري.