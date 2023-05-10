بيروت ـ جويل رياشي



بعد 16 سنة بالتمام، وقفت الفنانة ريما خشيش على خشبة مسرح مونو في منطقة الأشرفية ببيروت، والتقت جمهور «السميعة» على مدى أمسيتين برفقة عازف الباص كلارينيت الهولندي مارتن أورنشتاين.



وفرضت ثنائية الكلارينيت ـ الصوت المجردة من اي اوركسترا أو آلة اخرى أو تخت شرقي طابعا شاعريا خاصا أيقظ حواس الجمهور الذي تضمن جيلا عرفها صغيرة يوم أطلت في عمر 9 سنوات في الثمانينيات في برنامج «ليالي لبنان» عبر شاشة تلفزيون لبنان، حتى ان إحدى السيدات في القاعة خاطبتها بالمباشر: «ريما بدنا نسمع أغاني كنت تغنيها انت وزغيرة».



وتضمن البرنامج 12 أغنية توزعت بين اثنتين للفنانة وداد من ألحان زكي ناصيف (فيه وردة بين الوردات ويا حبيبي خدني بإيدك)، واثنتين لفيروز «حبيبة قلبنا» (ضحك اللوز وبيتك يا ستي الختيارة)، الى رائعة محمد عبد الوهاب «أحبو مهما أشوف منو» وموشح «سل فينا» الذي كحلت ريما الامسية به كعادتها في التمسك بغناء الموشحات. وكذلك غنت من اعمالها «وقتي قصير» الشبابية الايقاعية من ألبوم «وشوشني» وأغنيتها الجديدة «غيمة» من ألحان ربيع مروة. ومسك الختام كان مشتركا مع الجمهور في رائعة سيد درويش «زوروني كل سنة مرة».



الحفلتان نظمتهما جمعية «عرب» التي تعنى بالتراث الموسيقي وكان التناغم بين الصوت وآلة النفخ والاغاني المختارة بعناية مساحة لمناخ فني اشتاق اليه جمهور «السميعة». تكفي يد ريما الممتدة الى فوق، مع صوتها الانيق وموهبتها الاصيلة، وجفونها المطبقة لاعادة الامل الى هؤلاء المتعطشين الى قطرات من الاصالة.



أمضى الحضور أمسيتين جميلتين مع ريما خشيش (مواليد 1974)، وكان يمني النفس بأكثر من ساعة، لكنه غادر القاعة راضيا لإدراكه ان الوقت المفتوح لن يجعله مكتفيا من صوت خشيش الشرقي الاصيل الطالع من آلة اورنشتاين الغربية.