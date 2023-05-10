أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس، أن صادرات الصين إلى روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في أبريل مقارنة بالعام الماضي بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد.



وقفزت الصادرات الصينية إلى روسيا 153.1% في أبريل لتبلغ 9.6 مليارات دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4% بعد تسجيل نمو قدره 19.8% في أول شهرين من العام.



وزادت الواردات من روسيا 8.06% فحسب إلى 9.6 مليارات دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3% في يناير وفبراير و40.05% في مارس.



وانكمشت واردات الصين بشدة في أبريل معززة المؤشرات على ضعف الطلب المحلي بالرغم من رفع القيود المرتبطة بكوفيد مع هبوط واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.