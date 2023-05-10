قالت هيئة محلفين أميركية إن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الصحافية والكاتبة إي. جين كارول جنسيا في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما يعد انتكاسة قانونية لترامب في أثناء حملته الانتخابية الرامي من ورائها إلى استعادة منصبه الرئاسي مرة أخرى في الانتخابات المقررة عام 2024.



وقررت هيئة المحلفين المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزام ترامب بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض لجين كارول.



ورفضت الهيئة نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.



وندد الرئيس الأميركي السابق بما وصفه بـ «الحكم القضائي المخزي».



وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، جدد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة اي جين كارول التي تتهمه في القضية بالاعتداء عليها والتشهير بها، مؤكدا «ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمن تكون هذه المرأة».