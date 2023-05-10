twitter facebook whatsapp viber telegram email سمو رئيس الوزراء يهنئ الكويت بـ «كأس الأمير» الأربعاء 2023/5/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1735 A+ A- استمع ممثل سمو الأمير سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يسلم كابتن فريق نادي الكويت كأس سمو الأمير بحضور رئيس النادي خالد الغانم بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2022-2023.