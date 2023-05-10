بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2022-2023.