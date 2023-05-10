أعلنت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الديبلوماسية في سورية، بعد يومين من قرار جامعة الدول العربية باستعادة دمشق مقعدها الشاغر في الجامعة.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس، إنه «انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذا في الاعتبار بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17/10/1444هـ الموافق 7/5/2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الديبلوماسية في الجمهورية العربية السورية».