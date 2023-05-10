عبدالله الشاطري المطيري مترشحا عن الدائرة الرابعة: من أولوياتي الإصلاحات السياسية والاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية



- ادعوا الشعب الكويتي لضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار رجال أكفاء قادرين على الإصلاح ويحققون تطلعات المواطن.

سعود بوصليب يترشح عن "الرابعة": استقالتي في مجلس 2020 كانت امتدادا لاعتصام النواب ، وبسبب رفضي لإبطال المجلس وعودة مجلس 2020 المرفوض شعبيا

شعيب المويزري مترشحا عن الدائرة الرابعة: هذه الانتخابات مهمة ، لذا ادعوا الشعب الكويتي للمشاركة واختيار من يدافع عن حقوقهم.

- المشاكل في الكويت مفتعلة وتكرارها بسبب النهج الذي سنتصدى له.

فلاح الهاجري مترشحا "الثانية": نحن بحاجة إلى استقرار سياسي واحترام إرادة الأمة وعدم إبطالها.

- ندعو الشعب الكويتي حماية البلد من خلال المشاركة وحسن الاختيار.

- استقرار الأسرة الكويتية هو استقرار للكويت لذا يجب الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي والإسكاني.

عبدالله فهاد يترشح عن "الرابعة": ندعو الشعب الكويتي الوفي للمشاركة واختيار ممثليهم في البرلمان.. فالشعوب الحرة لا تتخلى عن إرادتها ومسؤولياتها وحتى لا تسيطر أغلبية فاسدة على مصير الأمة

مجبل العنزي مترشحاً عن الدائرة الثانية: نشارك في الانتخابات تحت شعار "حتى تستقر" آملين أن تستقر البلاد وتبدأ عجلة التنمية.

- نريد حكومة قوية تعمل وتملك قرارها فقد سئمنا من الكلام.

- على الشعب الكويتي مسؤولية حسن الاختيار ومحاسبة من تلوّن تحت قبة البرلمان.

مرزوق الخليفة يترشح لانتخابات أمة 2023

سجل المرشح مرزوق الخليفة قيده اليوم لخوض انتخابات أمة 2023.

وقال الخليفة: "أعلـن ترشحـي لانتخابات مجلس الأمـة متوكلاً على الله ومستـمداً عزيمتي وثقتي من أهـل الكويت جميعـاً وناخبي وناخبات الدائرة الرابعة الكرام الذين منحوني الثقة الغالية لأكون ممثلاً لهم وأنا وراء القضبان على أن أكون هذه المرة بينهم ومعهم في القريب العاجل باذن الله ... لاستكمال مسيرة الحملة الانتخابية في دواوينهم وتجمعاتهم ونـدواتهم لنكون جميعـا شركــاء نعمل لخدمة البلاد والعباد، والله الموفق".

ثامر السويط: الشعب لا يستحق هذا العبث الهزيل وعندما اعتصمنا في مجلس الأمة كان مطلبنا احترام المُدد الدستورية وجاء الخطاب التاريخي الذي حمل مضامين كبيرة ووصل مجلس 2022 المعبّر عن إرادة الأمة

أحمد الحمد مترشحا عن "الثانية": تقدمتُ اليوم بترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2023 تحت شعار "كلمة جامعة" والذي آمنا به فكراً وعملاً في حب الكويت والعمل لصالح أهل البلاد.

علي القطان مترشحاً عن الدائرة الأولى: يوجد حالة إحباط في الشارع الكويتي بسبب الوضع السياسي..وللأسف في سنتين ونصف خضنا ثلاثة انتخابات برلمانية.



- متفائل بأن المجلس المقبل سيجد أرضية مشتركة لمصلحة البلد..فيجب الابتعاد عن الخلافات والاتفاق على مصلحة الوطن والمواطن.