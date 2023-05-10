عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، في نشرة أصدرها وتلقت "الأنباء" نسخة منها، موعد آخر يوم استلام عمل للهيئة التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي -۲۲-۲۰۲۳/۲۰ من الكويتيين وغير الكويتيين .

وحدد السلطان آخر يوم موعد لتسليم العمل لأعضاء الهيئة ( الكويتيين ) يوم الخميس الموافق 18 مايو، أما بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية ( غير الكويتيين) سيكون يوم الخميس الموافق 11 مايو لتسليمهم العمل، داعياً الجهات المعنية للتفضل بالاطلاع والعلم والإيعاز لمن يلزم بالتقيد بالمواعيد المحددة .