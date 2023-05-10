أعلن فريق عدسة البيئة الكويتي اليوم الأربعاء عودة العقاب المنقط الكبير إلى روسيا بعد رحلة هجرته من الكويت التي كررها عدة مرات خلال الأعوام الماضية.

وقال أمين سر الفريق عمر السيد عمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (عقاب الكويت) كرر هذه الهجرة سبع مرات خلال ثلاثة أعوام ماضية حيث كان يزور البلاد في فصلي الخريف والشتاء ثم يعود إلى جنوب روسيا في الربيع والصيف.

واضاف ان العقاب المنقط هو أول طائر وضع عليه جهاز تتبع حيث بينت الدراسة بعد ثلاث سنوات هجرته من نقطة محددة في جنوب روسيا ليعبر آلاف الكيلومترات ويصل إلى نقطة محددة في البلاد وتحديدا في محمية (الجهراء).

وذكر ان اول تجربة علمية لتتبع أحد الطيور المهددة بالانقراض للعقاب المنقط الكبير بدأت في منتصف يناير عام 2020 مضيفا أنها تعتبر "معجزة" حيث وصل العقاب الى الكويت في توقيت محدد وفي نفس المكان ويعود إلى روسيا في توقيت محدد وفي نفس المكان.

واوضح ان الفريق قام بتتبع عدد من الطيور الجارحة لمعرفة خطوط الهجرة ودراسة الاسباب التي تعرضها لخطر الانقراض مبينا ان الدراسة والتجربة العلمية التي يقيمها فريق عدسة البيئة الكويتية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحت اشراف الهيئة العامة للبيئة.

وأوضح ان الهدف الأساسي من دراسة خطوط هجرة الطيور الجارحة المهددة بالانقراض كانت بمبادرة باسم الكويت لإنقاذ هذا النوع من الطيور من خطر الانقراض.

وافاد بأن الهدف أيضا اشراك طلبة الجامعة في دراسات علمية من أرض الواقع والتي قد تكون أوراق علمية مهمة تسهم فيها الكويت لتقديمها إلى المنظمات العالمية.