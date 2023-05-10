أطلقت وزارة الصحة فعاليات الحملة التوعوية بأضرار التبغ على الصحة والبيئة تحت شعار "لنزرع الغذاء.. وليس التبغ" بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين.

وقال نائب رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين الدكتور أحمد الشطي في كلمته خلال الإعلان عن إطلاق الحملة اليوم الأربعاء ان هناك عمل متواصل للتقليل من اعداد المدخنين لما له من آثار سلبية على صحة الانسان.

وأوضح ان هناك خطط للتقليل من ضحايا امراض القلب والشرايين والرئة وضغط الدم من خلال منهجية في التعامل مؤكدا انها مسؤولية جماعية تشترك فيها مع وسائل الاعلام ووزارة التربية والمشرعين.

ولفت الى ان التدخين لم يعد سلوكا ذكوريا انما شمل الفتيات أيضا وبشكل متزايد لذا الأمر بحاجة الى الارتفاع من مستوى الوعي والضوابط في منافذ البيع لحماية الأجيال من هذا الخطر مع التأكيد على منع التدخين في الأماكن العامة ومنع الإعلان والترويج والرعاية لها مع توفير العلاج.

وأشار الى أهمية رفع أسعار التبغ وفرض الضرائب ومكافحة التهريب لافتا الى ان هناك فعاليات متعددة للحملة على مدار الشهر للتوعية والحد من انتشار هذه الآفة.

من جانبها قالت مدير إدارة تعزيز الصحة عضو البرنامج ومسؤول الحملة الإعلامية الدكتورة عبير البحوه ان زراعة التبغ تضر بصحتنا وصحة المزارعين وصحة كوكب الأرض وان تدخل صناعة التبغ في محاولات الاستعاضة عن زراعة المحاصيل الزراعية يساهم في أزمة الغذاء العالمية.

وأوضحت ان الحملة تهدف الى تشجيع الحكومات على إنهاء دعم زراعة التبغ واستخدام المدخرات لدعم المزارعين للتحول إلى محاصيل أكثر استدامة تعمل على تحسين الأمن الغذائي والتغذية.

وأشارت الى أن اهداف الحملة تتمثل في حشد الحكومات لإنهاء الإعانات على زراعة التبغ واستخدام المدخرات لبرامج استبدال المحاصيل التي تدعم المزارعين على التحول وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.