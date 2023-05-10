اعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنكم وحمايته والذود عنه

قلّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوزارة الدفاع صباح اليوم، كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الضباط الجدد بهذه المناسبة، وقال: "أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم لثقة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي، فأنتم اليوم تخطون أولى خطوتكم في ميدان العزة والشرف والتضحية والعطاء لوطنكم، فكونوا أهلاً لثقة القيادة السياسية بكم، وتسلحوا بالعلم والمعرفة والتدريب، وتعاونوا فيما بينكم، وكونوا دائماً قدوةً في تعاملكم، ومثالا يحتذي به في أقوالكم وتصرفاتكم، واعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنكم وحمايته والذود عنه وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويكتب لكم الخير والنجاح والعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب يديم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهم".

حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن منهدس دكتور غازي حسن الشمري، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.