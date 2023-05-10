علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة للجمارك شددت على منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مصنعة منزليا مصحوبة مع القادمين إلى الكويت من العراق وسورية ولبنان.

وتفصيليا، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سامي محمد الكندري، تعليمات جمركية حملت رقم 19/2023 بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من بعض الدول المجاورة.

وجاءت التعليمات استنادا الى توصيات لجنة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي أوصت بمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من الدول التي تم رصد انتشار بعض الأمراض بها وهي العراق وسورية ولبنان، إذ أوصت بما يلي:

1- الاستمرار في منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مصنعة منزليا مصحوبة مع القادمين إلى البلاد.

2- يسمح فقط بدخول المنتجات الغذائية شريطة أن تكون مغلفة بتغليف المنشأة الغذائية المنتجة لها.