أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن تخصيص خط ساخن للابلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات وحالات مخالفة القانون في انتخابات مجلس الامة 2023 المقبلة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه تم تخصيص الخط الساخن (97272672) للتواصل مع المواطنين للادلاء بكافة المعلومات الجدية بخصوص الانتخابات وذلك من منطلق الواجب الوطني و"أن كل مواطن خفير".

وأكدت الادارة أنه سيتم التعامل مع البلاغات والمعلومات الواردة من المواطنين بسرية تامة.