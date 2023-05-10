عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشرة من (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 342 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5 أكتوبر 2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

٭ توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 11 و14 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 15 منه، وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 17 الجاري.

وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح، عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ونبهت المؤسسة على المخصص لهم في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم، إلى أن عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المخصص لهم في هذه الدفعة: