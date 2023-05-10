رفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي الجيش وتشجيع المرؤوسين والعدل بينهم ومنحهم حقوقهم

نأمل أن تكون الترقيات حافزاً ودافعاً للضباط لتحمّل مسؤولياتهم واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن الترقيات التاريخية التي تشهدها القطاعات العسكرية في البلاد تؤكد اهتمام ومتابعة قيادتنا الحكيمة لشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة، وحرصها الدائم على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون، ومنها حقهم في الترقية، وفق الضوابط والشروط والتوقيتات المقررة في هذا الشأن.



جاء تصريح الشيخ طلال الخالد خلال رعايته وحضوره مراسم تقليد 405 من ضباط الجيش من الدفعتين 28 و29 رتبة «عميد»، حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري، بعدها وجه الخالد كلمة للضباط المرقين نقل خلالها تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بهذه المناسبة، كما هنأهم على نيلهم لهذه الثقة الغالية.



وأوضح الخالد في كلمته للضباط أن هذه الترقية تحملهم أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، تتطلب منهم العمل الجاد والمتواصل، لاستكمال مسيرة من سبقوهم من قيادات الجيش الكويتي، الذين وضعوا أسس وقواعد العمل للنهوض بمستوى هذه المؤسسة العسكرية العريقة، وسطروا بجهودهم أروع الأمثلة، في التضحية والبذل والعطاء لخدمة وطنهم، وحفظ أمنه واستقراره والذود عن سيادته وترابه.



وأضاف أن ما يمر به العالم من تحديات كبيرة، ومتغيرات كثيرة، وأحداث متسارعة، وأزمات متتابعة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن أمن الدول واستقرارها، وحفظ سيادتها وصد المخاطر عنها، لا يكون إلا بأيدي أبنائها المخلصين، المتسلحين بالعلم والتدريب، والاعداد والتأهيل، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، العمل بجدية وحزم وعزم، وإعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الجيش، ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية لديهم ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد واليقظة.



وفي ختام مراسم التقليد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن أمله بأن تكون هذه الترقيات حافزا ودافعا للضباط، لتحمل مسؤولياتهم القيادية، واستشعار أهميتها، والاستعداد للقيام بواجباتها، واضعين نصب أعينهم تقوى الله عز وجل، ومصلحة الوطن العليا، من خلال التفاني في خدمته، والعمل لأجله، داعيا الضباط المرقين إلى متابعة شؤون مرؤوسيهم وتلمس احتياجاتهم ومنحهم كافة حقوقهم، والسعي دائما إلى رفع روحهم المعنوية، ودعمهم وتشجيعهم ونصحهم وتوجيههم، والعدل بينهم والحرص على حسن إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.



حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.