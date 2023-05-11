القاهرة ـ هناء السيد



أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالمساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها الكويت إلى الشعب السوداني عبر رحلات الجسر الجوي الكويتي، والتي جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، وذلك في إطار الوقوف مع الشعب السوداني في أزمته الراهنة.



كما ثمن العسومي المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها دولة قطر إلى الشعب السوداني، والتي جاءت إنفاذا لتوجيهات أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمت بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي القطري لمساعدة السودان الذي بدأ يوم الجمعة الماضي الموافق 5 مايو الجاري.



وأعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للمساعدات التي تقدمها الدول العربية للشعب السوداني في إطار التخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان، مجددا دعوته للمجتمع الدولي وكل الجهات والمؤسسات الدولية المانحة للوقوف مع الشعب السوداني في هذه الأزمة، وسرعة مساعدته بالمواد الإغاثية والمساعدات الطبية العاجلة للتخفيف من خطورة الوضع الإنساني والصحي القائم في السودان.