اختتم مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية دورة خاصة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التجارية (2022-2023).



وقال المركز في بيان صحافي أمس، إن الدورة التي حاضر بها أستاذ الاقتصاد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.أسامة الفلاح استهدفت تهيئة الصحافيين والإعلاميين والمهتمين بإنشاء مشاريع تجارية للعمل على تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالخسارة وزيادة احتمال الربح ورسم صورة تجارية وإعلامية سليمة لتوجهات الاقتصاد بشكل عام.



وأوضح أن محاور الدورة الرئيسية تضمنت مدخلا عاما لفكرة إنشاء المشاريع التجارية وأسس إنشائها وعوامل نجاحها وخطوات تأسيس المشروع التجاري ومدى إمكانية تطبيق المشروع ومصادر التمويل المتاحة وكيفية التميز في سوق المنافسين وتحديات الاستقرار والاستمرار والتوسع.



ويعنى المركز بتطوير مهارات العمل الصحافي والمهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، كما يهدف إلى التقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة الخبر الصحافي ليحصل المتدرب على بداية علمية وعملية تمكنه من العمل في هذا المجال وفق أسس واضحة ومهارات مهنية.



هذا، وأسس مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية في ديسمبر عام 1995 حيث قدم قرابة 550 برنامجا تدريبيا في مجالات إعلامية مختلفة شارك فيها قرابة 5200 شخص من داخل الكويت وخارجها.