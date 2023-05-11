الدوحة - فريد عبدالباقي



أقام نادي الدحيل القطري في مقره حفل عشاء على شرف أبطال الثلاثية التاريخية والتي كان آخرها التتويج بلقب الدوري القطري للمرة الثامنة في تاريخ النادي، وذلك بحضور نائب رئيس النادي خليفة السليطي، والمدير التنفيذي عدنان العلي، ومدير الفريق إسماعيل أحمد وعدد من محبي النادي، بالإضافة إلى جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وعلى هامش حفل العشاء احتفل اللاعبون بدرع الدوري القطري، وكأس قطر وكأس Ooredoo.



من جانبه، استقبل نائب رئيس نادي الدحيل، مدرب منتخب المغرب الحالي ونادي الدحيل السابق وليد الركراكي الذي قدم التهنئة بفوز الفريق بلقب الدوري القطري، وفي نهاية الزيارة قام خليفة خميس بإهداء الركراكي قميص الفريق تكريما له والذي يتواجد حاليا في الدوحة.



هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن إدارة الدحيل استقرت على تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد نجاحه مع الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى تمسك الإدارة باستمرار التونسي فرجاني ساسي الذي يتبقى في عقده موسم آخر، رغم رغبة الزمالك المصري في استعادة نجمها التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى استمرار الثلاثي المحترف مايكل أولونغا، والبلجيكي ادميلسون جونيور، والبرتغالي روبين سيميدو مع الفريق في الموسم المقبل، في الوقت الذي تقرر الاستغناء عن الثنائي المحترف الكوري الجنوبي نام تاي هي، والأرجنتيني فيدريكو فيرنانديز، والبدء في التعاقد مع ثنائي آخر قبل انطلاق الموسم المقبل.



من ناحية أخرى، حقق الأهلي فوزا معنويا في ختام الدوري القطري، وذلك على حساب المرخية بهدف نظيف سجله الجزائري سفيان هني في الدقيقة 87. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس رصيد المرخية الذي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.