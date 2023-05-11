الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، في الـ 2:00 ظهر اليوم، صوب دار الأوبرا في الحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية (الدوحة)، لمتابعة مراسم سحب قرعة النسخة الـ 18 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير العام المقبل 2024.



وسترسم القرعة، مسارات المنتخبات التي ستشارك في النهائيات وفقا للزيادة التي أقرها الاتحاد الآسيوي برفع عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منذ النسخة السابقة التي أقيمت في الإمارات عام 2019.



وحسب نظام القرعة، فقد تم توزيع المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى 4 مستويات يضم كل مستوى 6 منتخبات، وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوم 6 أبريل، وذلك تمهيدا لتوزيع المنتخبات على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي رفقة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.



ووفقا للتوزيع فقط ضم المستوى الأول منتخبات: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، والسعودية، والمستوى الثاني منتخبات: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، ،الأردن، والمستوى الثالث: البحرين، سورية، فلسطين، فيتنام، قيرغيزستان، ولبنان، والمستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلند، ماليزيا، هونغ كونغ، وإندونيسيا.



ومن المقرر أن تشهد مراسم سحب القرعة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات القارية ومدربي المنتخبات المشاركة في النسخة الـ 18، بجانب مشاركة 7 من نجوم كرة القدم الآسيوية في مراسم سحب القرعة.