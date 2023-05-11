الدوحة - فريد عبدالباقي



وصلت أمس بعثة فريق الشرطة القطري إلى البحرين تمهيدا للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة - رجال التي ستقام خلال الفترة من 14 حتى 21 الجاري، وسط مشاركة 12 فريقا، منها 5 فرق عربية.



وسوف يلعب فريق الشرطة ممثل الكرة الطائرة القطرية في البطولة، ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم بجانبه فرق الكويت الكويتي، وأتيراو الكازاخستاني، وأسبيرينج من هونغ كونغ، فيما تضم المجموعة الأولى فريق الأهلي البحريني مستضيف البطولة بجانب أندية أير جامبوس الكوري، وكانبيرا هيت الأسترالي، وجاكرتا الإندونيسي، بينما تضم المجموعة الثانية أندية: شهداب يزد الإيراني، وغاز الجنوب العراقي، وبنك تايشنغ التايبي، وكام أير الأفغاني، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلا من سنتوري سنبيردز الياباني، وأير فورس التايلندي، وبايانكونغور المانغولي وخيبيل اليمني.



ومن المقرر أن يخوض فريق الشرطة مباراة ودية قبل انطلاق البطولة الآسيوية.



وتضم بعثة فريق الشرطة كلا من: محمد أمين، وموسسيس، وشجيبو، وعثمان عبدالواحد، ويوسف غلاف، وأحمد جمال، ومحمد إسماعيل، وأحمد محمد، وزياد عبدالمجيد، وبيتر درليك، ومحمد الأمين، ومحمود عصام، بجانب الجهاز الفني الذي يضم كلا من: فارناندو بيرويرو مدرب الفريق ومعه المهدي الفهري مساعدا وجوان بدرو أخصائي العلاج الطبيعي، وبابلو جيانيلي أخصائي إحصاء، وخليفة سالم المال رئيس الجهاز، ومحمد آدم النور مدير الفريق.