

اعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أنه سيتخلى عن مدربه أوليفر غلاسنر في نهاية الموسم الحالي.



وأشار النادي الى أنه توصل لهذا القرار «بعد نقاش طويل وتحليل عميق بالنظر الى النتائج الرياضية في القسم الثاني من الموسم».



وقال المدير الرياضي في النادي ماركوس كرويتشه إن النادي «يريد العمل معا على افضل وداع والتركيز على المباريات المتبقية بكل ما أوتينا من قوة».



ولم يفز فرانكفورت في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري لكنه بلغ نهائي كأس ألمانيا، حيث سيواجه لايبزيغ حامل اللقب الموسم الماضي في مطلع يونيو.



وكان غلاسنر مهندس تتويج فرانكفورت بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي عندما تفوق على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح.



ساهم هذا التتويج في مشاركة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وقد بلغ الدور ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام نابولي الإيطالي.