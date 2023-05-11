

أعلن مدرب المنتخب القطري البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة الأولية تحضيرا لبطولة الكأس الذهبية 2023 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى إلى 16 يوليو المقبلين.



وشهدت القائمة عديد المستجدات من خلال دعوة لاعبين جدد بالإضافة إلى العناصر التي دأبت على التواجد مع المدرب السابق الاسباني فيليكس سانشيس.



وحسب الجدول المعلن من قبل الاتحاد القطري فإن «العنابي» دخل معسكرا داخليا من أمس على أن ينضم لاعبو السد والعربي إلى التدريبات عقب نهائي كأس الأمير المقرر غدا الجمعة.



ويستمر المعسكر الداخلي حتى الأول من الشهر المقبل قبل المغادرة إلى إسبانيا للدخول في معسكر هناك يستمر حتى 19 يونيو يتخلله 3 مباريات ودية مع منتخب كرواتيا للمحليين، منتخب جامايكا ثم منتخب نيوزيلندا.



وتغادر بعثة المنتخب القطري يوم 20 من الشهر المقبل الى الولايات المتحدة للمشاركة في الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) التي يستهلها يوم 25 يونيو بمواجهة منتخب هايتي ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المكسيك وهندوراس.



ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية تواليا في البطولة التي يقص المنتخب الأميركي المستضيف وحامل اللقب شريط منافساتها في المواجهة الافتتاحية أمام منتخب جامايكا يوم 24 يونيو المقبل على ستاد سولدجرفيلد في مدينة شيكاغو.



وجاءت قائمة المنتخب القطري على النحو التالي:



حراسة المرمى: جاسم الهيل (العربي) سعد الشيب، مشعل برشم (السد) شهاب الليثي، صلاح زكريا (الدحيل)، يوسف حسن (الغرافة).



الدفاع: إبراهيم الصادق، حازم أحمد (الوكرة) أحمد سهيل (العربي) بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، مصعب خضر (السد) دياب هارون، محمد النعيمي، يوسف أيمن (الدحيل) سيف الدين حسن، همام الأمين (الغرافة)، عبدالله العلي، محمد عياش (الريان).



خط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، عبدالله المعرفي (العربي)، عاصم مادبو، كريم بوضياف (الدحيل)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، علي أسد، محمد وعد (السد) نبيل عرفان (الوكرة) مصطفى مشعل (الشمال).



الهجوم: أحمد علاء (الغرافة) إسماعيل محمد، المعز علي، محمد مونتاري (الدحيل)، أكرم عفيف، حسن الهيدوس (السد) إلياس حميد (أم صلال) تميم منصور (الريان)، خالد منير، يوسف عبد الرزاق (الوكرة).