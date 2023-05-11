شهدت أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية هبوطا قياسيا جديدا، إذ تجاوز الـ 9000 ليرة مقابل الدولار الأميركي، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.



وارتفع سعر تصريف الدولار مقابل الليرة في دمشق بمقدار 300 ليرة أمس، أي بنسبة تقارب 3.39%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 9050، وسعر مبيع يبلغ 9150 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 8850 و9150 ليرة.



أما «مصرف سوريا المركزي»، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 7500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدده في 7 الجاري.



وبحسب بيانات موقع «الليرة اليوم»، فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الحالي بنسبة 124% على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 16% على أساس شهري.