أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انتخاب رئيس للجمهوريه هو بداية البدايات، لافتا إلى وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو المقبل إذ لا أحد يمكن ان يعرف الى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.



كلام رئيس مجلس النواب جاء خلال لقائه وفدا موسعا من من «تجمع مستقلون من اجل لبنان» يضم شخصيات ونخبا مسيحية مستقلة قدم للرئيس بري شرحا حول أهداف التجمع ورؤيته لجميع القضايا والعناوين الداخلية وتحدث باسمه النائب السابق عبدالله فرحات.



وأضاف بري، أنه لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين، ورفض دمج النازحين، وصون السلم الأهلي.



وجدد التأكيد على أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكدا أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لاسيما البنود الإصلاحية فيه، معتبرا أن اتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.



واعتبر الرئيس بري أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار «الكوتا النسائية» في أي قانون انتخابي.



وقال الرئيس بري لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش، آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكل الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن.



وأشار رئيس المجلس الى ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.