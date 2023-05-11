القاهرة - ناهد إمام



أصدر رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل د.أحمد السبكي، قرار رقم (43) لسنة 2023، بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية د.شريف وديع أستاذ متفرغ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك لمدة عام.



كما شمل القرار تكليف اللواء طبيب مراد ألفي مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس.



وأكد السبكي - في بيان للهيئة امس - ثقته وإشادته بالمجلس الاستشاري الطبي للهيئة، مؤكدا أنه يضم نخبة من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولي، والقادرين بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق في طريق التميز الإكلينيكي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر.



وقال إن المجلس الاستشاري الطبي يمثل ذراعا طبية مهنية لهيئة الرعاية الصحية، ودوره محوري في رسم السياسات الطبية والاستراتيجيات الموحدة التي تضمن تقديم خدمة ورعاية صحية بجدارة إكلينيكية.



وأضاف أن المجلس سيكون له دور رئيسي في اعتماد نوعية التدخلات الطبية بكل منشآت الهيئة، وتقييم الأداء الإكلينيكي لأقسامها الطبية بكل المنشآت.



وأوضح أن المجلس يسهم في تحقيق رؤية الهيئة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني كهيئة رائدة في تقديم الخدمات الصحية بمفهوم جديد يقدم أعلى مستويات الخدمة ويحقق أعلى النتائج الصحية المرجوة، وذلك في إطار من القيم تشمل (الرحمة، والاحترام، والتميز، والتجرد، والمسؤولية والمساءلة) وصولا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطنين.



وأكد أهمية المجلس الاستشاري الطبي في وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وسياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وكذلك مقترحات أدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسؤوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية.



وتابع أن المجلس يختص بوضع سياسات واستراتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحديد معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة.



كما يختص المجلس بوضع سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية، ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية بالهيئة، إضافة إلى وضع معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية.



ويختص أيضا بإبداء الرأي في البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية بالمجالات البحثية، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة، وعرض فوري للحالات التي يرى المجلس ضرورة عرضها في أقرب جلسة قبل الموعد المحدد لها، إضافة إلى اقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات المنبثقة منها، ودعوة الخبراء أو المختصين في المجالات ذات الصلة للاستعانة بهم في أي من الموضوعات.