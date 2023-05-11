بيروت ـ خلدون قواص



ناشد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان القادة العرب أن تكون القمة العربية المرتقبة في مقدمة أولوياتها القضية الفلسطينية والإجرام المتمادي للعدو الصهيوني على القدس وفلسطين وتأمين كل أشكال الحماية والدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ونصرته والعمل على دعم صموده لمواجهة آلة الفتك الصهيونية المتمادية في ظلمها وعدوانها على مرأى من المجتمع الدولي.



وقال في بيان له: ان اعتداء العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني هو اعتداء على الشعوب العربية وإجرام ضد الإنسانية جمعاء، والشهداء في فلسطين هم شهداء الأمة العربية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المقدسة واجب شرعي وديني وعربي لتحريرها من رجس الاحتلال، ونحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته وبسالته وتمسكه بأرضه وحقوقه.



وأضاف: ان الاحتلال الصهيوني الذي يمارس العدوان والمجازر في غزة والقدس ونابلس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي هو مهين ومشين بصدقية القرارات الدولية التي لا يلتزمها بحجج واهية، وعلى المجتمع الدولي محاكمة إسرائيل وإدانتها وتحميلها التبعات والمسؤوليات المعنوية والجزائية كافة.



وختم: حكومة العدو الإسرائيلي تمتاز بالإرهاب والإجرام الموصوف وتريد قتل الشعب الفلسطيني وتهويد القدس وفرض سيطرتها على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الخارجة عن سيطرتها بقوة سلاحها الفتاك.



واستقبل المفتي دريان في دار الفتوى وفدا من قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت برئاسة أمين السر العميد سمير أبو عفش الذي نقل لسماحته تحيات القيادة والشعب الفلسطيني على مواقفه وتضامنه معهم، ووضعه في أجواء العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.