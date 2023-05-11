

تستعد «طيران الجزيرة»، وهي شركة طيران كويتية رائدة منخفضة التكلفة، لتسيير رحلات مباشرة جديدة وبواقع رحلتين أسبوعيا لموسم الصيف إلى المدينة الساحلية المميزة الأكثر إشراقا في خليج كوتو في دولة مونتينيغرو، مدينة تيفات. وستكون طيران الجزيرة أول شركة طيران كويتية تشغل هذا الخط المباشر.



وتقع مدينة تيفات في موقع استراتيجي على طريق البحر الأدرياتيكي السريع الذي يمتد على ساحل البلاد ويسهل الوصول إلى المدن الأخرى والعاصمة كذلك. وتقدم هذه المدينة العديد من الأنشطة السياحية والطبيعية لزوارها، بما في ذلك الأنشطة المائية والأنشطة في الطبيعة التي تتراوح ما بين زيارة بساتين الزيتون الكثيرة والقرى الريفية التي تقع في قلب طبيعة مونتينيغرو الخلابة. ويعد مطار تيفات الأكبر في مونتينيغرو ويبعد بـ 3 كيلومترات عن وسط المدينة.



وقال روهيت راماشاندران، الرئيس التنفيذي في شركة طيران الجزيرة: نسعى دائما في طيران الجزيرة إلى توفير رحلات مباشرة إلى وجهات فريدة تستحق الاستكشاف، بما في ذلك مدينة تيفات في مونتينيغرو التي تنضم إلى صربيا وألبانيا في قائمة الوجهات الأوروبية الموسمية التي نطلقها هذا الصيف، ذلك بالإضافة إلى استئناف رحلاتنا إلى براغ وسراييفو، ليكون للمسافرين من الكويت مجموعة متنوعة من المدن الأوروبية التي يمكنهم الاختيار من بينها للسفر بقيمة تناسب الجميع.



وتخدم طيران الجزيرة اليوم 65 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأوروبا. ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بسهولة على موقع الشركة أو عبر تطبيق الجزيرة.



وتسير طيران الجزيرة رحلاتها إلى تيفات يومي الأحد والخميس اعتبارا من يوم 28 مايو 2023.