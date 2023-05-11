

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس، وفدا اقتصاديا من إندونيسيا برئاسة نائب الوزير لترويج الاستثمار في وزارة الاستثمار الإندونيسية نور إخوان، كما حضر اللقاء سفيرة إندونيسيا بالكويت ليا مريانا، حيث ترأس اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة وفاء القطامي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال المهتمين.



وفي بداية اللقاء، رحبت السيدة وفاء القطامي بالضيوف مشيدة بالعلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية إندونيسيا، مؤكدة أن القطاع الخاص الكويتي على دراية بالنجاح الذي حققته إندونيسيا منذ فترة طويلة والجهود التي قامت بها الحكومة لدفع العجلة الاقتصادية وتفعيل قوى السوق.



وأضافت أن إندونيسيا تعد من أهم الدول المصدرة إلى الكويت بحجم واردات بلغ 220 مليون دولار خلال العام 2021، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والإندونيسي.



من جانبه، أعرب نور إخوان عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن زيارة هذا الوفد الاقتصادي تؤكد الاهتمام الذي توليه حكومة بلاده بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع الكويت خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة تماشيا مع الأهداف التي يتم العمل على تحقيقها وهي الوصول إلى نسبة 23% في استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.



وأضاف أن إندونيسيا تقدم 96 فرصة استثمارية جاهزة بدراسات الجدوى الخاصة بها في مجالات الطاقة الكهرومائية والريحية والشمسية، وذلك التزاما بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 29% بحلول عام 2030، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الشركات الكويتية المختصة في تنفيذ هذه المشاريع والمشاركة في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الحكومة الإندونيسية.



ثم قام أعضاء الجانب الإندونيسي بتقديم عروض من قبل هيئة نوسانتارا الوطنية للاستثمار والمجلس الإندونيسي للاستثمار، وهيئة اندونيسيا للاستثمار وتضمنت العروض تفاصيل الفرص المتاحة للاستثمار والحوافز التي يتم تقديمها لجذب رؤوس الأموال المباشرة.