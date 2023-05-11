عبدالله الراكان



في إطار متابعته للعمل الميداني، قام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس بجولة تفقدية لمجمع الاتصالات وبرج التحرير «الحكومة مول».



وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني، أن الشعلة تفقد مباني وزارة المواصلات والحكومة مول في برج التحرير برفقة وكيل الوزارة د.أحمد المجرن وعدد من المسؤولين بالوزارة، والتقى خلال الجولة عددا من الموظفين وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير سبل الراحة لهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن وتذليل المعوقات والمشكلات التي تواجههم.



وبين د.الحسيني أن الوزير الشعلة شدد على ضرورة تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمقيمين والعمل على حلها بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية مستمرة يقوم بها الوزير للمؤسسات والجهات الواقعة تحت إشرافه بهدف الاطلاع على سير العمل والاستماع إلى ملاحظات العاملين في الميدان وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.