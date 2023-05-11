

قدمت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين الرعاية الذهبية لـ «المؤتمر الدولي الأول للتربية العملية» بكلية التربية الأساسية بعنوان «التنمية التعليمية المستدامة» في ظل رؤية الكويت 2035، والذي أقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني.



وتأتي مشاركة وربة للتأمين في المؤتمر الذي أقامته بكلية التربية الأساسية في فندق راديسون ساس قاعة الهاشمي في الفترة من 9 حتى 10 مايو 2023 للتأكيد على دعم التعليم والتربية في المجتمع الكويتي، لكونه يجمع نخبة من أهل الاختصاص والجهات التي تعنى بمجال التعليم، ولتسليط الضوء على آخر الدراسات والأبحاث في هذا المجال.



وتعليقا على هذه المشاركة، صرحت مدير العلاقات العامة والتسويق ومبيعات التجزئة في الشركة شروق الهزاع قائلة: تقديم وربة للتأمين وإعادة التأمين الرعاية الذهبية لـ «المؤتمر الدولي الأول للتربية العملية» يأتي انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم والتربية، ومن منطلق حرصها على نشر الوعي التأميني وتعريف المجتمع والهيئات بدور التأمين في نهضة الاقتصاد.



وأضافت: يهدف المؤتمر إلى تفعيل العمل العربي المشترك عن طريق عرض تجارب الدول الأخرى بمجال أنظمة التعليم، كما يستهدف عدة فئات منها الممارسون بميدان التعليم والباحثون المهتمون بمجال التدريب الميداني والتربية العملية، إضافة إلى قياديي وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.