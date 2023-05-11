بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات، مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السفير تشوي يونغ سام آخر المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم السلام والاستقرار على المستوى الدولي. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي، ان الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكورية وبحضور سفير البلاد ذياب الرشيدي جاء بمناسبة انعقاد أعمال الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين الكويت وجمهورية كوريا الصديقة. وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجالات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكان السفير حيات قد عقد لقاء قبل بدء جولة المشاورات السياسية مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري السفير تشانغ هو جين، حيث قدم رسالة خطية من قبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظيره الكوري بارك جين.