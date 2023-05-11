باشرت السلطات في تونس التحقيق في ملابسات هجوم نفذه أحد رجال الأمن وقتل 3 من زملائه وزائرين اثنين على الأقل خارج كنيس يهودي في «الغريبة» بجزيرة جربة قبل أن يقتل بالرصاص، كما قتل شخصان كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي. وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان أمس بمقتل عنصر أمني ثالث، وقالت إنه يجري التحقيق من أجل «تحديد المسؤوليات في هذا الهجوم الجبان».



وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل، إن الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول نفذ على مرحلتين.



وانتشرت قوات أمنية حول محيط الكنيس، مما أدى إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه، بحسب مراسلين لوكالة فرانس برس كانوا متواجدين في المكان.



وأوضحت الداخلية التونسية، أن «عون حرس تابعا للمركز البحري للحرس الوطني أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة».



وأضافت أنه بعد ذلك «حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا».



وذكرت الوزارة أن اثنين من زوار المعبد قتلا برصاص المهاجم قبل أن يتم إرداؤه، مشيرة إلى «إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، كما أصيب 5 من عناصر الأمن بجروح.



وفي أعقاب الهجوم أعلنت السفارة الفرنسية في تونس، أنها أنشأت «خلية أزمة» ورقما للطوارئ.