بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في 19 الجاري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الدعوة سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الأسد في العاصمة السورية دمشق.



ونقل السفير السديري، تحيات خادم الحرمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سورية الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.



بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الأسد حمل السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.



وتأتي الدعوة بعد يوم على إعلان وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثة المملكة الديبلوماسية في سورية.



وقالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء «انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».



وأضافت ان القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة القاضي باستئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.



وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن سورية قررت استئناف عمل بعثتها الديبلوماسية في السعودية.



وكان أمين عام الجامعة العربية التي تضم 22 دولة عربية، أحمد أبوالغيط، شدد قبل يومين على أن عودة سورية إلى كنف الجامعة لا تعني نهاية الأزمة بالتأكيد.



إلا أنه أوضح خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعيد انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في القاهرة، أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة القادمة إذا رغب.